42 ilde dev uyuşturucu operasyonu

Ülke genelinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinde bulunan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 42 ilde düzenlenen son operasyonun detaylarını paylaştı. Narkoçelik-37 adı verilen operasyon neticesinde 479 kg uyuşturucu maddenin yanı sıra 160 bin 967 uyuşturucu hapın ele geçirildiği ve bunun sonucunda 227 torbacı diye bilinen sokak satıcısının yakalandığı açıklandı.

567 ekibin bin 418 personel ile katıldığı operasyona 12 hava aracı ve 37 narkotik köpeği katılım sağladı.