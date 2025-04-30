42 ilde FETÖ operasyonu: 169 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
42 ilde FETÖ operasyonu: 169 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ruhsatsız silahlar, çok miktarda para ve dijital materyaller ele geçirilirken, operasyonlar örgütün güncel, finans, emniyet ve askeri yapılanmalarını hedef aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili detayları açıkladı.

169 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yakalanan şüphelilerin; FETÖ terör örgütünün “güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması” ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet gösterdiği, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yaptığı, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlu kişilerle irtibat kurduğu, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantaj sağlamak amacıyla kodlandığı, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olduğu ve bu suçlardan arandığı belirtildi.

Ayrıca, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yakalandı.

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RUHSATSIZ SİLAHLAR VE ÇOK MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfekler, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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