42 kadını öldürüp cesetlerini çöplüğe attı. Her ayrıntısı dehşet verici

Kenya’da 42 kadını öldüren seri katil yakalandı. Yakalanan katilin öldürdüğü kadınların cansız bedenlerini polis merkezine sadece 100 metre mesafede bulunan bir çöplüğe attığı öğrenildi.

Polisin bir barın yakınında tutukladığı seri katilin 33 yaşındaki Collins Jumaisi Khalusha olduğu açıklandı. Yetkililer yaptığı açıklamada katilin cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Katilin ifadesinde 42 kadını çöplüğe çektiğini, öldürdükten sonra attığını söylediği belirtiliyor.

Khalusha'nın cinayetleri bu yıl 2022 ile 11 Temmuz arasında işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Polis yetkilileri, insan hayatına değer vermeyen psikopat bir katille karşı karşıya olduklarının altını çizdi.

Cuma gününden bu yana, başkentin güneyindeki Mukuru gecekondu bölgesindeki çöp alanından plastik torbalara sarılmış toplam dokuz parçalanmış cansız beden çıkarıldı ve bu cinayetler ülkeyi dehşete düşürdü.



Edinilen bilgilere göre seri katilin ilk kurbanı kendi karısıydı. 42 kadını öldüren katilin karısını boğarak öldürdüğü öğrenildi.

GÖZLER POLİSİN ÜZERİNDE

Ülkeyi dehşete düşüren seri cinayetler Kenya’da polisin bir kez daha tartışma konusu olmasının önünü açtı. Hükümet karşıtı gösterilerde göstericileri öldüren polis güçleri büyük bir krize neden olmuştu.

Seri katilin polis karakoluna sadece 100 metre mesafedeki bir çöplüğe cesetleri atması, dikkatleri yeniden polislerin üzerine çekti. Polis gözlemcileri olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Bu cinayetler, dikkatleri Kenya polisinin üzerine bir kez daha çekerken, çok sayıda göstericinin öldürüldüğü hükümet karşıtı protestolarla ilgili krizi kontrol altına almakta zorlanan Devlet Başkanı William Ruto üzerindeki baskıyı da arttırdı.



Kenya'nın polis gözlemcisi Bağımsız Polis Gözetim Kurumu (IPOA) cuma günü yaptığı açıklamada, çöplüğün bir polis karakoluna sadece 100 metre mesafede olduğuna dikkat çekerek, çöplükte bulunan cesetlerde polisin herhangi bir dahli olup olmadığını araştırdığını söylemişti.