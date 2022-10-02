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Nefesleri kesen Londra Maratonu'nda Amos Kipruto zirveye çıktı

Maraton heyecanı Londra'da yaşandı

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 16:35
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42. Londra Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Amos Kipruto, kadınlarda ise Etiyopyalı Yalemzerf Yehualaw kazandı

Nefesleri kesen Londra Maratonu'nda Amos Kipruto zirveye çıktı
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42. Londra Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Amos Kipruto, kadınlarda ise Etiyopyalı Yalemzerf Yehualaw kazandı. Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,1 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.



Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 4 dakika 39 saniyelik derecesiyle Amos Kipruto aldı. Etiyopya'dan Leul Gebresilase, Kipruto'nun 33 saniye arkasında ikinciliği, bitiş çizgisine 40 saniye geride gelen Belçikalı atlet Bashir Abdi ise üçüncülüğü elde etti.
Kadınlarda 2.17.26'lık süresiyle rakiplerini geride bırakan Yalemzerf Yehualaw, şampiyonluğa ulaştı. Geçen yılın galibi Kenyalı Joyciline Jepkosgei, 41 saniye geride ikinci, Etiyopyalı Alemu Megertu da 1 dakika 6 saniye arkada üçüncü oldu.
 

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