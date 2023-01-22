Amasra'daki maden faciasında ihmaller zinciri. 42 madenciye mezar olmuştu

Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin iddianame tamamlandı. İddianamede, grizulu hale gelen maden ocağında merkezi izleme sistemine bildirimi düşen havalandırma arızasının giderilmediği ve üretime devam edildiği bilgisine yer verildi. Ayrıca, havalandırma değerlerinin 355 kez alarm seviyesin geldiği halde gerekli tedbirlerin alınmadığı ortaya çıktı. Tutuklu 4 müessese yöneticisi hakkında 'olası kastla öldürme' ve 'olası kastla yaralama' suçlarından 1062'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 42 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

4 ZANLIYA İKİ SUÇTAN 1062'ŞER YIL MAHKUMİYET İSTENDİ

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen fezleke, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 195 sayfalık iddianamede, patlamada 41 işçinin vefat ettiği, 1 işçinin de sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu bulunan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bu 4 zanlının iki suçtan toplam 844 yıl 16'şar aydan 1062'şer yıla kadar mahkumiyeti istenen iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 şüphelinin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.