İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin eski eşi Eva Cavalli, Bodrum'daki özel hastaneye karşı 42 milyon liralık ihmal davası açmıştı. Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, davada çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, eşi Veronica Bocelli, mankenler Cindy Crawford, Natasha Poly gibi isimlerin bulunduğu 13 kişi mahkemeye tanık beyanı sundu.

Eva Cavalli, Ağustos 2023'te Bodrum'daki lüks detoks merkezinde bir işlem sonrası bağırsak yırtılması yaşadı. Acı içinde özel hastaneye kaldırılan Cavalli'nin 35 saat bekletildiği ve doğru tedavinin uygulanmadığı iddia edildi.

Cavalli, avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Bodrum Tüketici Mahkemesi'nde 42 milyon liralık dava açtı. Tanıklar arasında Andrea Bocelli, Cindy Crawford, Natasha Poly, Caro Daur, iş insanları Remo Ruffini, Goga Ashkenazi ve Daniel Cavalli yer alıyor.

Oğlu Daniel Cavalli, "Onun bütün acılarına, çilelerine tanık oldum ve bu travmanın uzun vadede onu nasıl etkilediğini gördüm" dedi.

Andrea Bocelli, "Yakında onu gördük, çok yorgundu ve tedavisinin bitmediğini söyledi. Gelecek dönemdeki iki ameliyatı için ona destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Cindy Crawford, "Bu durum yalnızca Eva'ya büyük bir duygusal sıkıntı yaşatmakla kalmamış, değerli fırsatların kaybına yol açarak manevi ve maddi zorluklara neden oldu" dedi.Natasha Poly ise "Eva'nın derin fiziksel ve psikolojik acı çektiğini gözlemledim" şeklinde konuştu.

Caro Daur, "Kimse zamanında fark etmediği için Eva 30 saat boyunca dayanılmaz ağrılar çekmişti" diyerek Cavalli'nin uzun süre gözlerden uzak kaldığını vurguladı.

Remo Ruffini, "Eva'nın bu ağır kazadan dolayı, bir kısmını imzaladığı çok sayıda iş sözleşmesinden vazgeçmek zorunda kaldığını da biliyorum" dedi.

