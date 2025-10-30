YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Yıldız

Ordu’nun İkizce ilçesinde 42 yıldır ruhsatlı olarak faaliyet gösteren bir işletmenin ruhsat yenileme süreci, belediye ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında yapılan yazışmalar nedeniyle çıkmaza girdi.

MHP'li Ordu İkizce Belediyesi, ilçedeki ruhsat yenileme çalışmaları kapsamında ilgili işletmeden de başvuru talep etti. Ancak, işletme ile belediye yönetimi arasında yaşandığı öne sürülen siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle süreç farklı bir yöne evrildi.

Belediye, iş yerinin yakınından geçen küçük bir dereyi gerekçe göstererek konuyu DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’ne iletti ve kurumdan görüş talep etti.

DSİ’DEN “RUHSAT YENİLENEMEZ” YAZISI GELDİ

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan incelemede, dereyle bağlantılı menfez girişinin inşaat atıklarıyla dolduğu, bu nedenle su akışının azaldığı tespit edildi.

Kurumun belediyeye gönderdiği yazıda, “mevcut durumda ruhsat yenilenmesinin uygun olmadığı” ifadesine yer verildi.

Ancak vatandaşlar ve hukukçular, DSİ’nin yalnızca teknik görüş bildirmesi gerekirken, “ruhsat yenilenemez” şeklinde kesin hüküm içeren bir ifade kullanmasının yetki aşımı olduğunu savunuyor.

İddiaya göre İkizce Belediyesi de bu yazıyı gerekçe göstererek, “karar DSİ’nin” diyerek sorumluluktan kaçtı.

“DSİ TEKNİK GÖRÜŞ BİLDİRMELİ, KARARI BELEDİYE VERMELİ”

Vatandaşlar, yasal olarak DSİ’nin sadece teknik değerlendirme yapabileceğini, kesin kararın belediyelere ait olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Birçok ilçe sakini, “Belediye kendini sorumluluktan kurtarmak için DSİ’nin görüşünü kalkan yaptı. Oysa ruhsat verme veya yenilememe yetkisi belediyededir.” ifadelerini kullandı.

FİRMA: “MENFEZİ BİZ DOLDURMADIK, AMA TEMİZLEDİK”

İşletme yetkilileri, menfezin kendi faaliyetlerinden değil, üst kısımda karayolları çalışması yapan firma nedeniyle dolduğunu belirtti.

Firma, buna rağmen kendi imkânlarıyla menfezde temizlik yaptıklarını ve dere akışını normale döndürdüklerini açıkladı.

VATANDAŞ: “HİZMETTE ADALET, KURUMLARDA DENGE İSTİYORUZ”

İkizce halkı, aynı bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Merkezi inşaatının dere kenarında ruhsatlı şekilde ilerlemesine karşın, 42 yıllık işletmeye ruhsat yenilenmemesinin çifte standart olduğunu söylüyor.

Vatandaşlar, “Kurumlar arasındaki bu çekişmeler yüzünden ilçede hizmet aksıyor. Her kurum kendi görev tanımına dönmeli, sorumluluk kimdeyse o üstlenmeli.” Şehrin içindeki menfezleri vatandaşların değil belediyenin temizlemesi ıslah etmesi hatta istinat duvarı yapması gerekir halkın can ve mal güvenliğinden birinci derece ilgili kurumlar yani belediyeler sorumludur diyerek tepki gösterdi.