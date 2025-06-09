43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu

Kaynak: İHA
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu

Bayram tatilini farklı illerde geçiren vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı güzergahında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, güzergah üzerindeki bölgelerde trafiğin akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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