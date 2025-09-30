43 milyonluk ülkede internet tamamen kesildi! ‘Ahlaksızlıkla mücadeleyi’ gerekçe gösterdiler

Afganistan’da iktidarı 2021’de ele geçiren Taliban yönetimi, hızlıca uygulamaya koyduğu yasaklarda farklı bir seviyeye çıktı. Taliban yönetimi, ‘Ahlaksızlıkla mücadele’ kapsamında interneti tamamen kesiti.

İnternet denetleme kuruluşu Netblocks, bugün günü yaptığı açıklamada, Afganistan'da çok sayıda ağın bağlantısının kesildiğini ve telefon hizmetlerinin de etkilendiğini, bunun sonucunda 43 milyonluk ülkede "tam bir internet kesintisi" yaşandığını söyledi. Öte yandan gelen bilgilere göre Kabil’e giden bazı uçuşlar iptal edildi.

İnternet kesintisi, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesi sonrası ülke çapındaki en kapsamlı yasak olarak dikkat çekti. Yurt dışında yaşayan Afganlar ise aileleri ile iletişim kuramadıklarını belirtiyor. Söz konusu yasağın diğer kitle iletişim araçlarını da kapsayıp kapsamayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

İNTERNET KESİNTİSİNİN GELECEĞİNİ DUYURMUŞLARDI

Taliban yetkilileri bu ayın başlarında, "ahlaksız faaliyetleri önlemek için" ülke genelinde internet erişimini kesecekleri uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Belh vilayetinin valisi Hacı Zaid yaptığı açıklamada, "Ülke içinde temel ihtiyaçlar için alternatif bir sistem kurulacak" dedi. "Ahlaksız faaliyetler" ifadesinin ne anlama geldiğine dair bir açıklama yapmadı.

Zaid, emrin Taliban'ın münzevi dini lideri Mevlevi Haybatullah Akhundzada'dan geldiğini söyledi.