43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı

“BORÇLARIMIZI ÖDEMEK İÇİN YAPTIM”
İddianamede, Perihan Yazar’ın ifadesine yer verildi. Yazar, nişanlısının kendisini yönlendirdiğini iddia ederek, "49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptım. Bunu da kendi borçlarımı, nişanlımın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak maksadıyla yaptım," dedi.
25 KİŞİNİN HESABINA PARA AKTARMIŞ
Yazar, tanıdığı 25 kişinin banka dışı hesaplarına paraları transfer ettiğini belirterek, "Paraların büyük kısmını kendime ait farklı banka hesaplarına yatırttım. 1 milyon 500 bin TL’lik kısmı ile borçlarımı ödedim," diye ekledi.