43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı

Konya’da özel bir bankada görev yapan 38 yaşındaki Perihan Yazar, geçtiğimiz yıl Mart ve Haziran ayları arasında nişanlısı Settar Arslan ile birlikte milyonlarca liralık bir vurgun gerçekleştirdi. Çift, geçen yıl Temmuz ayında gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Perihan Yazar ve Settar Arslan hakkında “5411 Sayılı Bankacılık Kanuna Aykırılık” suçlamasıyla, her biri için 21’er yıla kadar hapis cezası talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.