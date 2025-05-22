43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı

43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı
Kaynak: Sabah

Konya’da bir banka çalışanı olan Perihan Yazar ve nişanlısı, 43 müşterinin 34 milyon lirasını zimmetine geçirdi. Gözaltına alınan Yazar, suçun sorumluluğunu nişanlısına atarken, parayı nasıl kullandığını detaylarıyla açıkladı.

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43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı 1

Konya’da özel bir bankada görev yapan 38 yaşındaki Perihan Yazar, geçtiğimiz yıl Mart ve Haziran ayları arasında nişanlısı Settar Arslan ile birlikte milyonlarca liralık bir vurgun gerçekleştirdi. Çift, geçen yıl Temmuz ayında gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Perihan Yazar ve Settar Arslan hakkında “5411 Sayılı Bankacılık Kanuna Aykırılık” suçlamasıyla, her biri için 21’er yıla kadar hapis cezası talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı 2

“BORÇLARIMIZI ÖDEMEK İÇİN YAPTIM”

İddianamede, Perihan Yazar’ın ifadesine yer verildi. Yazar, nişanlısının kendisini yönlendirdiğini iddia ederek, "49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptım. Bunu da kendi borçlarımı, nişanlımın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak maksadıyla yaptım," dedi.

25 KİŞİNİN HESABINA PARA AKTARMIŞ

Yazar, tanıdığı 25 kişinin banka dışı hesaplarına paraları transfer ettiğini belirterek, "Paraların büyük kısmını kendime ait farklı banka hesaplarına yatırttım. 1 milyon 500 bin TL’lik kısmı ile borçlarımı ödedim," diye ekledi.

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43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı 3

“KRİPTODA 20 MİLYON LİRA KAYBETTİM”

Yazar, paranın 20 milyon 700 bin TL’lik kısmını kripto borsasında kaldıraçlı işlemler yaparak kaybettiğini itiraf etti. Ayrıca, "11 milyon 200 bin liralık kısmını ise nişanlıma iletmek üzere 7 kişinin hesabına aktardım. Bu kişiler de nişanlımın sahibi olduğu firmanın kağıt üzerindeki sahibi olan H.D’nin banka hesaplarına paraları gönderdiler," şeklinde konuştu.

SUÇU NİŞANLISINA YIKTI

Parayı nişanlısı Settar Arslan’ın yönettiğini öne süren Yazar, "Bu parayı Settar kendisi yönetti. Settar olayların başında kendisinin borçları olduğunu söyleyerek, ‘Bankadan bir şekilde para ayarlayamaz mısın’ diyerek beni bu işe yönlendirdi," dedi.

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43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı 4

SORUŞTURMA BAŞLAMADAN 6 KİŞİNİN PARASINI VERMİŞ

İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna da yer verildi. Raporda, Settar Arslan’ın tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren şirketi ile kağıt üzerinde sahibi olarak görülen H.D’nin banka hesapları incelendi. Perihan Yazar’ın ifadeleri doğrultusunda, para transferine aracılık eden 25 farklı müşteriden 7’sinin hesaplarından H.D’nin hesaplarına para aktarıldığı, bu paraların Settar Arslan tarafından yönetildiği ve şirketine geçirildiği tespit edildi.

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43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı 5

Bankanın teftiş kurulu raporuna göre ise Perihan Yazar, 49 müşterinin hesabından işlem yapmış ve 6 müşteriden elde edilen 2 milyon 500 bin TL’lik zimmet miktarı, soruşturma başlamadan önce geri ödenmişti.

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43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı 6
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43 müşterisinin 34 milyon lirasını çalan bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı 7
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