Gaziantep'te siber dolandırıcılık yöntemiyle 43 vatandaşı 1 milyon 709 bin TL dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle ekim ayı içerisinde 43 vatandaşı toplam 1 milyon 709 bin TL para toplayarak dolandırdığı iddia edilen 72 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu. Şüpheli şahıslardan 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.