43 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hırsız gardırobun arkasında kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
43 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hırsız gardırobun arkasında kıskıvrak yakalandı

Ankara'da, karıştığı 12 farklı hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, gardırobun arkasına saklanmış halde yakalandı.

Ankara'da, karıştığı 12 farklı hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, gardırobun arkasına saklanmış halde yakalandı. İl genelinde hırsızlık suçlarına karşı icra edilen operasyonlarda ise toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince il genelinde hırsızlık suçuna karışmış kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kurulan özel ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, işlediği 12 farklı hırsızlık suçundan dolayı hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan S.T.'nin saklandığı adresi tespit etti. S.T.'nin söz konusu adreste olmadığının belirtilmesi üzerine ikamette arama yapan ekipler zanlıyı gardırobun arkasına saklanmış halde buldu. Yakalanan S.T. ve diğer 5 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan S.T. cezaevine gönderildi.

Son Haberler
NBA Jaylen Brown’a cezayı kesti
NBA Jaylen Brown’a cezayı kesti
Yer Adana'nın Seyhan ilçesi. Sahte kadın doktoru skandalı
Yer Adana'nın Seyhan ilçesi. Sahte kadın doktoru skandalı
Usta oyuncu Mark Withers pankreas kanserine yenik düştü
Usta oyuncu Mark Withers pankreas kanserine yenik düştü
Türk sinemasının acı kaybı! Ünlü yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti
Türk sinemasının acı kaybı! Ünlü yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta seçim öncesi yeni kriz çıktı . Duyanlar şaşkına döndü
Beşiktaş’ta seçim öncesi yeni kriz çıktı . Duyanlar şaşkına döndü