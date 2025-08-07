43 yıldır kapanmayan yara: ASALA'nın Esenboğa katliamı

7 Ağustos 1982, Ankara… Esenboğa Havalimanı, yaz güneşinin altında sıradan bir Cumartesi öğleden sonrasıydı. Terminalde insanlar sevinçle birbirlerine sarılıyor, kimileri yeni yolculukların heyecanını taşıyor, kimileri hasretle sevdiklerini bekliyordu. Fakat birkaç saat içinde zaman donacak, sessizliğin yerini patlamalar ve kurşun sesleri alacak, ASALA adlı karanlık bir örgüt, Türkiye topraklarında ilk ölümcül izini bırakacaktı.

1975'te Beyrut’ta kurulan ASALA (Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu), Türk düşmanlığıyla beslenen radikal bir yapının ürünüydü. 1975 manifestosunda, Ermeni halkının taleplerinin karşılanmadığını öne sürerek "silahı adaletin aracı" ilan etmişlerdi. Yıllar içinde, Türk diplomatlarını ve sivil hedefleri 16 ülkede kanlı saldırılarla hedef aldılar.

DİPLOMATLARDAN SİVİLLERE: YENİ BİR TERÖR STRATEJİSİ

Esenboğa saldırısı, ASALA’nın Türkiye topraklarında gerçekleştirdiği ilk ölümcül eylem oldu. saldırı, örgütün stratejisinde keskin bir kırılmaydı. Artık hedefte diplomatlar değil, doğrudan masum siviller vardı.

Havalimanı gibi uluslararası bir geçiş noktasının seçilmesi, örgütün sesini daha geniş kitlelere ulaştırma niyetini gösteriyordu. ASALA saldırının hemen ardından Associated Press’e gönderdiği bildiride , katliamı “Türk faşist toprak işgaline karşı bir protesto” olarak niteliyordu. Ama aslında bu, yalnızca masumlara sıkılmış kurşunların bahanesiydi.

CEHENNEMİN KAPILARI AÇILDIĞINDA

Saat 16.00 sularında, uluslararası terminalin kalabalığında, bir bomba infilak etti. Ardından makineli tüfek sesleri yükseldi. KLM havayolu kontuarının önünde patlayan bomba, ardından gelen kurşun yağmuru… Kaçan, bağıran, yere yığılan bedenler…

Bir saldırgan, “Bizden bir milyon kişi öldü, sizden 25 kişi ölse ne fark eder?” diye bağırarak açtı ateşi. Diğeri kafeteryaya kaçarak yirmi kişiyi rehin aldı.

Üç saat süren çatışmanın sonunda saldırganlardan biri öldürüldü. Rehin alma eylemi, saldırının yalnızca fiziki değil, psikolojik etkisini de artırmak içindi.

ACI LİSTESİ: MASUMLARIN BEDELİ

Saldırıda ASALA örgütü üyesinin dışında 9 masum can hayata veda etti, 72 kişi de yaralandı. Ölenlerden 7’si Türk, biri Amerikalı, biri ise Alman vatandaşıydı. Aralarında üç polis, üç sivil Türk yolcu, bir havaalanı çalışanı, bir Amerikalı kadın ve bir Alman mühendis bulunuyordu.

Levon Ekmekçiyan: Vicdanın Uyanışı mı, Geç Kalmış Bir Pişmanlık mı?

Saldırının hayatta kalan faili Levon Ekmekçiyan, yakalandığında “Az bile!” diye bağırdı. Cezaevinde ise fikir değiştirdi. Kendince bir "pişmanlık" senaryosu yazdı. Demir parmaklıklar ardında kaleme aldığı mektubunda, ASALA üyelerine şiddeti bırakma çağrısı yaptı.

Mahkemedeki ifadesinde ise “Bu eylem yanlıştı, kandırdım” desede idamdan kaçamadı.

Ekmekçiyan 7 Eylül 1982 tarihinde hüküm giydi. 29 Ocak 1983’te idam edildi. Cesedi idamından 32 yıl sonra ailesi tarafından Fransa'ya nakledildi.

YAS, ÖFKE VE ULUSAL KENETLENME

Dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren, “Akıtılan kanın hesabı tarihe bırakılmayacak,” diyerek kararlılık mesajı verdi. Başbakan Bülend Ulusu, saldırıyı "insanlık dışı bir cinayet" olarak niteledi.

İstanbul Ermeni Patriği, Türk Ermenileri adına, bu katliamı “Biz Türk Ermenileri olarak bu vahşeti nefretle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bütün bu yaşananlar Ermeni asıllı Türk vatandaşı Artin Penik'in kalbinde derin yaralar açtı ve bir gün Taksim Meydanı’na giderek “Yeter artık ASALA canileri!” haykırışıyla kendini ateşe verdi. Bu olay gündeme bomba gibi düştü. Artin Penik'in bu acı protestosu Türklüğün bir kan meselesi değil bir şahsiyet, bir karakter konusu olduğunu bir kez daha ilan etti.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE DİPLOMATİK YANSIMALAR

Esenboğa saldırısı yerelde olduğu gibi uluslararası camiada da ses getirdi. Bild am Sonntag gibi gazeteler, olayı yorum yapmadan birinci sayfadan okuyucularına taşıdı. Ancak Alman televizyonu ARD, olayı anlatırken Ağrı Dağı'nı Ermenistan sınırları dahilinde gösteren bir harita yayınlayarak büyük bir skandala imza attı.

The New York Times, 8 Ağustos 1982 tarihli nüshasında saldırıyı "Ankara havaalanında 6 kişi öldü" başlığıyla duyururken -ki toplamda 9 kişi ölmüştü-, Reuters ise detaylı bir dosyayla haberleştirdi.

Bazı Batı Avrupa ülkelerinin, ASALA ile "uzlaşmaya vardığı", teröristlere kendi vatandaşlarına saldırmamaları karşılığında Türk hedeflerini takip etme özgürlüğü tanıdığı iddiaları ortaya atıldı. Türk tarafı bu durumu hâliyle "Avrupa'nın ASALA terörüne karşı kayıtsızlığı veya göz yumması" olarak algıladı. ABD'ye bu hükümetlere baskı yapması için çağrıda bulundu.

Fransa özelinde ise 1981 Paris Türk Konsolosluğu saldırısında ASALA militanlarının 56 kişiyi rehin alması gibi olayların ardından Fransız İçişleri Bakanı Gaston Defferre, ASALA'nın davasını "haklı" olarak nitelendirmiş ve Türk Büyükelçiliği'ndeki rehin alma olayına karışan Ermeni teröristlere hafif cezalar verilmişti. Bütün bunlar Fransa'nın ASALA'ya karşı göstediği yumuşak tutumu gözler önüne seriyordu.

ASALA’NIN ÇÖKÜŞÜ VE UNUTULMAMASI GEREKEN DERSLER

ASALA'nın sonu ise 1982'deki İsrail'in Lübnan'ı işgaliyle başladı. ASALA örgütsel yapısının ve aldığı desteğin büyük bir kısmını kaybetti. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) gibi daha önce ASALA'ya sempati duyan hatta zaman zaman destek veren örgütler bile desteğini çekti. Hatta 1983'te Fransız istihbaratına ASALA operasyonlarına dair önemli bilgiler sağladı.

Fransa'da ASALA'ya gösterilen hoşgörü, 1983 Orly Havalimanı saldırısı sonrası tarse döndü. Saldırı ASALA içinde derin bölünmelere yol açtı. Fransa'nın da baskısıyla Ermeni diasporasından gelen finansal destek kesildi. 1983 sonrası ASALA'nın operasyon üssü olan Fransa'nın örgüte yüz çevirmesinin ana nedeni bunların Türklere karşı giriştiği vahşet değil, eylemlerinin artık Fransa ve Fransız vatandaşlarına etki etmesinden kaynaklanıyordu, daha açık ifadeyle ölen Türk olunca ağlayanı yoktu...

Örgütün kurucusu Agop Agopyan, 28 Nisan 1988'de Atina'da suikast sonucu öldürüldü.

Esenboğa Katliamı, bir milletin hafızasında kapanmayan bir yara olarak kaldı.

Bu vahşet yalnızca bir terör eylemi değil, Türkiye’nin ulusal güvenlik politikalarında bir dönüm noktasıydı. Bugün hâlâ, Esenboğa’da dökülen kan, teröre karşı verilecek ortak mücadelenin simgesi olarak hafızalarda.