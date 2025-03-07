43 yıllık dev restoran zinciri iflas etti. 160 restoranı vardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü Tex-Mex restoran zinciri On The Border Mexican Grill & Cantina, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas bayrağını çekti. Atlanta merkezli OTB Holding, Georgia'da mahkemeye başvurarak 11. Bölüm koruması talep etti. Şirketin varlık ve yükümlülüklerinin 10 ila 50 milyon dolar arasında değiştiği bildirildi.

160 RESTORANI VARDI

1982’de Dallas'ta kurulan zincir, Amerika ve Güney Kore’de toplamda 80’in üzerinde restorana sahip. Ancak şirketin en parlak döneminde, 2010 yılında 160 lokasyonu bulunuyordu. O dönemde Brinker International Inc. tarafından işletilen zincir, satış sonrası mali yapısında giderek artan zorluklarla karşılaştı.

OTB Yeniden Yapılandırma Müdürü Jonathan Tibus’un açıklamalarına göre, son aylarda hızla azalan nakit akışı nedeniyle şirket faturalarını ödeyemez hale geldi. Bu durum, tedarikçilerin ve mülk sahiplerinin hizmetleri durdurmasına neden oldu. Yaşanan mali kriz, zincirin 40 restoranını kapatmak zorunda kalmasına yol açtı.

2 BİN 800 ÇALIŞANI VAR

BankruptcyData verilerine göre, restoran zincirleri ve franchise sahipleri, özellikle pandemi sonrası dönemde artan işçilik maliyetleri ve tüketici harcamalarındaki düşüş sebebiyle benzer zorluklarla karşılaşıyor. 2020'den bu yana restoran sektöründeki iflas başvuruları ciddi oranda artmış durumda.

OTB, geçtiğimiz ay mali dengelerini koruyabilmek adına 4 milyon dolarlık köprü finansmanı sağladı. Şirketin DIP kreditörünün, zincirin varlıklarını satın almak için ek bir teklif sunması bekleniyor. Yaklaşık 2 bin 800 çalışanı olan şirket, mahkemeden işçi maaşlarının ödenmesi ve müşteri ödül programlarının sürdürülmesi için izin talep etti.

Alvarez & Marsal yeniden yapılandırma sürecinde danışmanlık yaparken, iflas sürecindeki hukuki işlemleri King & Spalding firması yürütüyor. On The Border, yeniden yapılanma süreciyle toparlanmayı ve sektördeki yerini korumayı hedefliyor.