44 ilde 293 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde düzenlenen "Narkoçelik-39" operasyonlarında önemli bir başarıya imza atıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sırasında toplamda 293 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlara 681 ekip, bin 876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeği katıldı. İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Antalya, Konya, Bursa, Şanlıurfa ve daha birçok şehirde yapılan bu geniş çaplı operasyonlar, uyuşturucuyla mücadelede büyük bir adım olarak nitelendiriliyor.