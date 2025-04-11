44. İstanbul Film Festivali başlıyor

11 gün sürecek festivalde 139 uzun metraj ve 15 kısa film sinemaseverlerle buluşacak.

GENİŞ BİR SEÇKİ BEKLİYOR

Altın Lale Yarışması, özel bölümler ve prömiyerlerle zenginleşen festival programı, Beyoğlu, Şişli ve Kadıköy'deki sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

İNDİRİMLİ BİLET FIRSATI

Festival kapsamında hafta içi gündüz seanslarında indirimli bilet uygulaması devam ederken, öğrenci bileti alımlarında herhangi bir kontenjan sınırı bulunmuyor. Sinemaseverler 11 gün boyunca yerli ve yabancı birçok filmi izleme fırsatı bulacak.

Festival programı için:

https://film.iksv.org/tr/program