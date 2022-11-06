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44. İstanbul Maratonu'nda zafer Afrikalı atletlerin

44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı, kadınlarda Etiyopyalı atletler kazandı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 12:39
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44. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

44. İstanbul Maratonu'nda zafer Afrikalı atletlerin
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Robert Kipkemboi kazandı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride gösterilen maraton, 44. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Yarışın hemen ardından Kenyalı atletin 2 saat 9 dakika 37 saniyeyle maratonu parkur rekoru kırarak kazandığı belirtilirken, daha sonra yapılan açıklamada Robert Kipkemboi'nin derecesinin 2 saat 10 dakika ve 18 saniye olduğu ve parkur rekorunun kırılamadığı bildirildi.

Bahreynli Marius Kimutai 2 saat 10 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, Kenyalı Sila Kiptoo ise 2 saat 11 dakika 42 saniyelik derecesiyle üçüncülük elde etti.

Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle İstanbul Maratonu'nun rekorunu kırmıştı.

KADINLARDA ETİYOPYALI DALASA KAZANDI

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkuru, kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa 2 sat 25 dakika 54 saniyelik dereceyle ilk sırada tamamladı.

Etiyopyalı Melesech Tsegaye, 2 saat 29 dakika 1 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, aynı ülkeden Ethlemahu Sintayehu ise 2 saat 31 dakika 38 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

 

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