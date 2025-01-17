44 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi: Suçum varsa en ağır şekilde cezalandırın

Kentte, 2 bloklu sitenin 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılması sonucu 44 kişinin ölümüyle ilgili 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 6 sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 6'ncı duruşması görüldü. Duruşmaya; tutuksuz sanıklar şantiye şefleri Murat Kaş (40), Halil İbrahim Us (35), yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız (56), taraf avukatları ile ölenlerin yakınları katıldı. Hasan Çam duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit (34) ile statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (56) ise yaşadığı şehirlerdeki adliyelerden SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlandı.

Tanık dinlenmesiyle başlayan duruşmada ölenlerin yakınları sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ölenlerin yakınlarından Ökkeş Çayırcı, müteahhidin binanın yıkılmasında zemini bahane ettiğini 3 metre yakınındaki binanın yıkılmadığını ayrıca Said Bey Sitesi'nin zemin katındaki otoparkındaki araçların dahi zarar görmediğini söyledi.

Sanıklar ise savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Hasan Çam, Said Bey Sitesi'nde hem malını hem de dünürlerini kaybettiğini söyledi. Alt katını market yapmak için siteyi inşa ettiğini, bir kişinin kullanmak için yaptığı binayı kötü yapmasının imkansız olduğunu ifade ederken, depremin öğle saatlerinde olması halinde çalışanlar ile kendisinin de enkaz altında kalabileceğini söyledi.

'ZEMİNDE SIVILAŞMA VARMIŞ'

2015 ile 2018 arasında 3 bina yaptırdığını ve sadece Said Bey Sitesi'nin yıkıldığını, diğer binalarda çatlak dahi olmadığını ifade eden Çam, yıkılma sebebinin ise zemin kaynaklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çok canım yanıyor, sizlere de çok üzülüyorum. Son gelen bilirkişi raporunda binamızın nasıl sağlam yani, ilk alınan zemin etüdüne göre binanın nasıl sağlam yapıldığını görüyoruz. Bana yazık değil mi? Ölen canları geri getiremeyiz. Ben ilkokul mezunuyum, projeyi mimara verdim, mimar da mühendislerle beraber bu binaları yaptı. Ben bu projenin neresinde olabilirim? Zemin etüdü alınmasını talep ediyorum. Doğruyu aramıyor musunuz, o yatan insanların hakkını aramıyor musunuz? Arıyorsanız doğruyu bulmanız için bir yol haritası olması gerekiyor. Bu binayı çürük yapmam mümkün değil. Depremden sonra 2020 AFAD Raporu'na bir baktık ki zeminde sıvılaşma varmış. Belediye depremden sonra çalışma yaptırdı bir firmaya ve sıvılaşma olduğunu, 5 metreden sonra su olduğunu söylüyor. Ben söylemiyorum, devlet söylüyor. Ben hak, hukuk, adalet istiyorum."

Yaklaşık 24 aydır tutuklu olduğunu belirtip cezaevi şartlarından yakınan Hasan Çam, tahliyesini talep ederek, "Tüm mal varlıklarıma haciz konuldu. Bunları kim koruyacak? Suçum var ise en ağır bir şekilde beni cezalandırın. Benim ailem var, 1100 kilometre uzakta kalıyorum. Koğuşta 26 kişi kalıyoruz. Yazık değil mi bana?" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Şikayetin varsa Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne yazarsın, biz bunlara bakamayız" dedi.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar edip suçlamaları kabul etmedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Hasan Çam'ın tutukluluk halinin devamına, zemin etüdü yapılması talebinin de reddine karar verip davayı 2 Mayıs'a erteledi.