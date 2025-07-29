44 yaşındaki Guiza'dan imza: İşte yeni takımı

Kaynak: Haber Merkezi
44 yaşındaki Guiza'dan imza: İşte yeni takımı

Eski Fenerbahçeli Daniel Guiza İspanya 7. Lig takımı Rayo Sanluqueno ile anlaştı.

44 yaşındaki Daniel Guiza İspanya 7. Lig takımı Rayo Sanluqueno ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2008 yılında Türkiye'de Fenerbahçe'ye 14 milyon euro bonservis bedeli ile Mallorca'dan transfer olan Guiza beklenen patlamayı gösterememişti.

FENERBAHÇE PİŞMANLIĞI

Guiza sonrasında verdiği bir ropörtajda Real Betis yerine Fenerbahçe’yi tercih etmesi konusunda "O dönem parayı seçtim, kalbimi değil. Bugün olsa Betis’e gözüm kapalı imza atardım. Çok büyük bir hata yaptım. Bazen para o kadar da önemli değilmiş." ifadelerini kullandı.

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