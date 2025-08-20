44 yıl hapis ve 89 bin TL para cezası ile aranıyordu! Firari zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda, hakkında "Bilişim Sistemlerinin veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs yakalandı.

Yapılan incelemelerde zanlının, 43 farklı olaydan toplamda 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 89 bin TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi.

Osmaniye ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon sonucu firari hükümlü, Adana'da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.