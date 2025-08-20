44 yıl hapis ve 89 bin TL para cezası ile aranıyordu! Firari zanlı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
44 yıl hapis ve 89 bin TL para cezası ile aranıyordu! Firari zanlı yakalandı

Osmaniye'de hakkında dolandırıcılık suçundan 43 farklı dosyadan 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda, hakkında "Bilişim Sistemlerinin veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs yakalandı.

2-003.jpg

Yapılan incelemelerde zanlının, 43 farklı olaydan toplamda 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 89 bin TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi.

3.jpg

Osmaniye ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon sonucu firari hükümlü, Adana'da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Son Haberler
İzmir’de dev Vurgun! 16 ayrı operasyonda milyonluk ürün ele geçirildi
İzmir’de dev Vurgun! 16 ayrı operasyonda milyonluk ürün ele geçirildi
Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı
Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı
Arda Güler'e tribünden doping
Arda Güler'e tribünden doping
Pınar Altuğ'un yogası tartışma yarattı! Sosyal medyadan mesaj yağdı
Pınar Altuğ'un yogası tartışma yarattı! Sosyal medyadan mesaj yağdı
Gelibolu orman yangınında yürekleri ferahlatan görüntü!
Gelibolu orman yangınında yürekleri ferahlatan görüntü!