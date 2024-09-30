İzmir'de 44 yıl hapisle aranan 18 yaşındaki firari hükümlü yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 44 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 18 yaşındaki Ç.U., şüphe üzerine mahalle bekçilerinin kimlik kontrolü sırasında yakalandı.

Konak ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Süvari Mahallesi'nde şüphe üzerine Ç.U.'yu durdurup kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde, Ç.U.'nun çok sayıda suçtan dosyası olduğu ve 44 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Ç.U., gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ç.U. cezaevine gönderildi.