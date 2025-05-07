4+4+4 sistemi tarih mi oluyor? Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Eğitim sisteminde uzun süredir tartışma konusu olan zorunlu lise eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden gündeme alındı. Eğitim sisteminin yeniden değerlendirme sürecine girmesine neden olarak Türkiye ve dünyadaki değişimler, yapay zeka ile eğitim teknolojilerindeki dönüşüm, lise seviyesinde okullaşma oranlarının yükselmesi, okul dışı eğitim imkanlarının çoğalması ve eğitim-istihdam arasındaki bağın zayıflığı gerekçe olarak gösteriliyor.

ESNEK EĞİTİM MODELİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sabah gazetesinin haberine göre, 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin son iki yılı, yani lise 3 ve 4’üncü sınıflar için daha esnek bir model geliştirme çalışmaları başlatıldı. Bu değişiklikle, merkezi sınavların eğitim üzerindeki baskısını azaltmak hedefleniyor. Bakanlık, eğitimcilerin görüş ve önerilerini dikkate alarak, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyen, öğrenci odaklı, modern ve esnek bir lise eğitimi modeli için süreçlerde iyileştirme ve zenginleştirme yapmayı planlıyor.

MASADAKİ SEÇENEKLER NELER?

Saha çalışmaları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve uzmanların önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın masasında üç farklı model bulunuyor

3+1 MODELİ

Bu modellerden ilki lise eğitiminin “3+1” şeklinde düzenlenmesi. İlk üç yıl zorunlu eğitim kapsamında olacak, son yıl (12’nci sınıf) ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılacak. Böylece lise eğitimi üç yıla indirilecek ve öğrenciler bu sürenin sonunda diploma alabilecek.

2+2 MODELİ

Masadaki bir diğer model ise 2+2. İlk iki yılı (10’uncu sınıfı) tamamlayan öğrencilere lise diploması verilecek. Akademik olarak devam etmek isteyen öğrenciler, iki yıl daha eğitim alarak lise eğitimini tamamlayabilecek.

YAŞ MODELİ

Masadaki son model ise yaş modeli. Bu modele göre zorunlu lise eğitimi yaş temeline dayandırılacak. 16 yaşını tamamlayan öğrencilerin zorunlu eğitimden çıkarılması öneriliyor. Ayrıca, lise eğitiminin tamamen zorunlu olmaktan çıkarılması da bir diğer öneri olarak masada yer alıyor.

KABİNEDE GÖRÜŞÜLECEK

Lise eğitimiyle ilgili çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği kabine toplantısında ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon programında konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Yükseköğretime erişimin yaygınlaşması, çok sayıda öğrencinin ortaöğretimden sonra yükseköğretime devam etmesi, zorunlu eğitimin sanki 16 yıla çıktığı gibi bir algı oluşturuyor. Bu durum bir yandan olumlu, ancak özellikle mesleki ve teknik eğitim açısından sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün nitelikli eleman bulamama eleştirilerine yol açıyor. Bu nedenle, kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda konuyu tartışılabilir bulduk. Bakanlık olarak tüm tartışmaları titizlikle izliyoruz. Uzlaşmaya varılan konuları, siyasi mekanizmalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızla kabinede istişare ederiz.”