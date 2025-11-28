Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 449 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ekiplerin çalışmasında Adıyaman'dan Adana'ya giden bir aracı belirleyerek durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 449 kilogram kaçan tütün ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları, sağlığa zarar verebileceğini belirterek aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödemeksizin ülkeye sokulan kaçak sigara, alkol veya tütün ürünlerine itibar etmemeleri konusunda uyarıyor.