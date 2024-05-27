45 bin fide dağıtıldı

Bu etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılından bu yana uygulamakta olduğu Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Projeler, Türkiye genelinde 81 ilde yürütülmekte ve Aydın gibi tarım kentlerinin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.

Bu yıl, Aydın’da uygulanacak olan ve toplam bütçesi 5 milyon 384 bin TL olan 6 TAKE projesi, Bakanlık tarafından yüzde 75, çiftçiler tarafından yüzde 25 oranında finanse edilmektedir. Bu projeler kapsamında dağıtılacak ürünler arasında 21 bin 250 adet incir fidanı, 5 bin 900 adet kestane fidanı, 275 bin adet geççi domates fidesi, 12 bin adet turşuluk biber fidesi, 1500 dekar için yağlık ayçiçeği tohumu ve 2 bin dekar alan için sorgum sudan otu melezi tohumu yer almaktadır. Projelerle birlikte toplamda 11 ilçede 1060 üreticiye sertifikalı fide, fidan ve tohum dağıtımı yapılacaktır.

Nazilli’deki fide dağıtım etkinliğine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Ali Rüstem Şanlı ve Hamit Eray Yeşilçayır, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Birgül Ertan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Orman İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Ilgın, çeşitli kurum personelleri ve çok sayıda üretici katıldı.