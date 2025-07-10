45 STK’dan ortak açıklama: Hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü tehlike altında

Gaziantep-Kilis Tabip Odası öncülüğünde bir araya gelen 45 sivil toplum ve meslek örgütü, son dönemde belediyelere yönelik görevden alma ve tutuklamalar ile basın özgürlüğüne yönelik baskılara karşı ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Kazım Doğan Eroğulları okudu.

Belediye başkanlarının görevden alınarak gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarının hukuki değil, siyasi bir süreç izlenimi yarattığını belirten Eroğulları, “Bu durum kamuoyunda, sürecin hukuki çerçevenin ötesine geçerek siyasi bir nitelik taşıdığına dair ciddi soru işaretleri doğurmaktadır” dedi.

Bazı belediyelere yönelik iddiaların görmezden gelindiğini vurgulayan Eroğulları, “Aynı zamanda bazı belediyelerle ilgili çeşitli iddialara rağmen hiçbir soruşturma açılmaması, çifte standart algısını güçlendirmekte ve kamu vicdanında adalet duygusunu zedelemektedir” ifadelerini kullandı.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEHDİT ALTINDA”

Sadece belirli medya kuruluşlarına kesilen para cezaları ve yayın durdurmaların ifade özgürlüğünü tehdit ettiği belirten Eroğulları, “Basına yönelik bu baskılar, demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olan ifade özgürlüğünü tehdit etmektedir. Bu yalnızca basına değil, toplumun tümüne yöneltilmiş bir tehdittir” diye konuştu.

“BU SÜREÇTEN HEPİMİZ ZARAR GÖRÜYORUZ”

Eroğulları, yaşanan gelişmelerin hukukun üstünlüğüne olan güveni sarstığını, ifade özgürlüğü ve temel hakların aşındığını vurgulayarak, “Bu süreçten zarar gören ülkemiz, demokrasimiz ve hep birlikte halkımız olmaktadır” dedi.

Hiçbir siyasi parti ya da görüşe bağlı olmadan ortak endişelerini dile getirdiklerini söyleyen Eroğulları, “Cumhuriyet değerlerinden, demokrasiden, hukuktan, kişisel hak ve özgürlüklerden vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Halkın iradesine ve ifade özgürlüğüne yönelik her türlü müdahaleye karşı olduklarını belirten Eroğulları, “Demokratik, özgür ve barışçıl bir toplum talebimizden, ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine bağlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.