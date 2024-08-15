45 suç kaydı bulunan kadın erkek kılığında yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın iş birliğiyle, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat unsurları tarafından 2023 yılından beri aranan H.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

H.Y., "5 adet nitelikli hırsızlık" ve "5 adet nitelikli dolandırıcılık" suçları dahil olmak üzere toplam 36 yıl 2 ay hapis cezası ile aranıyordu. Ayrıca, 632 bin 540 TL adli para cezası bulunan H.Y.'nin toplam 45 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yapılan detaylı araştırma ve soruşturma sonucunda, H.Y.'nin işlemiş olduğu suçlardan yakalanmamak için kılık değiştirdiği tespit edildi. Şüphelinin Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir akrabasının yanında olduğu belirlendi. Erkek kılığında ikametinden dışarı çıktığı esnada, Muğla İl Jandarma Komutanlığı unsurları ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve istihbarat unsurları tarafından yakalandı.

H.Y., Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.