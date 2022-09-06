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Doç.Dr. Ayiln Kılıç: 45 yaşından sonra yakını göremeyenlere mercek şart

Yaşla birlikte görme problemlerinin de arttığına vurgu yapan Doç. Dr. Aylin Kılıç, “45 yaşından sonra yakını görme problemi yaşayan hastalara lazer yerine göz içi mercek uygulamasını tercih ediyoruz” dedi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:34
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45 yaşından sonra yakını göremeyenlere mercek şart

Doç.Dr. Ayiln Kılıç: 45 yaşından sonra yakını göremeyenlere mercek şart
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Doç. Dr. Aylin Kılıç, yaşlandıkça artan göz problemleri hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Aylin Kılıç, her insanda ortalama 40 yaşından sonra görme problemi geliştiğine dikkat çekerek, “Herkesin gözü bir şekilde yaşlanacak, saçımız nasıl beyazlaşıyorsa gözümüzün içindeki protein yapıları da değişiyor. Gençliğimizde yakını gayet iyi okuruz, daha iyi görürüz ama yaş ilerledikçe eskiden olduğu kadar gözümüzün fokuslama özelliğini kullanamayız. Yaşlanınca özellikle 40 ila 45 yaşlarından sonra yakını görememeye başlarız. Hastalarımız bize genellikle görmem bitti diye geliyor, baktığımızda yakını görmesinde problem olsa da uzağı gayet iyi görüyor. Hatta genellikle ‘yakın görmem bir anda kayboldu' diyen hastalar bile var. Yakını görmede problem yaşayan hastalara ilk adımda idare edebildiği kadar etmesini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

"MERCEK UYGULAMASI DAHA BAŞARILI"

Hastaların görme kabiliyetlerinin özellikle loş ışıkta etkilendiğine değinen Aylin Kılıç, şunları söyledi:

"İlk yakını görememe sorunlarının fark edildiği anlar genellikle küçük yazıları okuyamamaktan başlar. Mesela restorana gidip otururlar, menüdeki fiyatları görememeye başlarlar ama günışığında çok daha iyi görürler. Çünkü günışığında hastaların göz bebekleri küçüldüğü için daha rahat odaklanabilirler. Karanlıkta ise göz bebekleri büyür o yüzden bulanık görme başlar. İlk kontrole gelen hastaların verdiği klasik örnek restoranda menüyü göremedim şeklindedir. Aslında karşıdaki kişinin hangi mesafeden yakını okuduğuna bakıp, yaşını tespit edebilirsiniz. 45 yaşından sonra yakını görme problemi yaşayan hastalara lazer yerine göz içi mercek uygulamasını tercih ediyoruz. Ben akıllı mercek terminolojisini sevmiyorum, öyle akıllı bir mercek yok. Sadece uzağı ve yakını gösteren mercekler var. Bunları uyguladığımız zaman gerçekten çok iyi sonuçlar alıyoruz."

"MONOVİZYON LAZERLE GÖZLÜKSÜZ HAYAT MÜMKÜN"

Doç. Dr. Aylin Kılıç, miyopların ise yakını gözlüksüz daha iyi gördüğüne dikkat çekerek şunları açıkladı:

" Miyop tedavisinde hastanın miyobunu tamamen düzelttiğimizde hasta uzağı müthiş görür ama yakın görmesi gider. Çünkü yaşlanmayla ilgili değişiklikler başlamıştır. Bir kısım doktor bu süreçte yakın görmeniz gidecek lazer önermez ama ben buna katılmıyorum. Hastalarımızın hayat boyu gözlüğe mahkum olmaması için monovizyon denen yöntemi uyguluyoruz. Monovizyon lazerle bir gözü uzağı, bir gözü yakını görecek şekilde tedavi ediyoruz. Bir gözü hafif miyop bıraktığımızda bile hastaların hayat kalitesi çok artıyor. Yakın gözlüğünü takmak ve takmadan yakını görememek insanların elini kolunu bağlayan bir durum. Sürekli gözlük değişimi yapılması baş ağrısına ve migrene neden olabiliyor."

İHA

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