45 yıllık aile şirketiydi: Ünlü dev yapı market iflasın eşiğinde

Kaynak: Haber Merkezi
45 yıllık aile şirketiydi: Ünlü dev yapı market iflasın eşiğinde

Bursa'da ekonomik sıkıntılar devam ederken, şehrin tanınmış şirketlerinden biri borç kriziyle mücadele etmekte. Konkordato sürecini başlatan firma, şimdi de mahkemenin vereceği yeni kararın eşiğinde bekliyor.

Bursa ekonomisinin köşe taşlarından Dostkar Yapı Market, yarım asra yaklaşan tecrübesiyle piyasada saygın bir konumda bulunmasına rağmen, finansal zorluklar ve borç yükü altında konkordato sürecine girdi. Bu süreç, firmanın finansal yapılanmasını sağlamlaştırma ve borçlarını yeniden düzenleme çabası olarak görülmekte, ancak bu gelişme çalışanlar ve Bursa'nın ticaret camiası üzerinde kaygılar yaratmaktadır.

Dostkar Yapı Market'in konkordato ilanı, yerel iş çevrelerinde endişe dalgaları oluşturdu, sektördeki diğer işletmeler ve tedarikçiler için belirsiz bir dönemin başlangıcı oldu. Şirketin olası bir iflas senaryosu, çok sayıda çalışanın işsiz kalabileceği riskini beraberinde getirirken, bu krizin Dostkar Yapı Market ve onun şubeleriyle sınırlı kalmayıp genel piyasayı da etkileyebileceği öngörülmektedir.

grefs.jpgMAHKEMEDEN EK SÜRE KARARI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Dostkar Yapı Market'in mali sıkıntılarından kurtulma çabalarına destek olmak amacıyla, şirketin konkordato süresini bir yıl daha uzattı. Bu karar, şirketin borçlarını yeniden yapılandırma ve mali yapısını iyileştirme yolunda önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, mahkeme sürecin daha etkin bir şekilde izlenebilmesi için ilgili duruşmayı 25 Aralık 2024 tarihine erteledi.

Dostkar Yapı Market'in konkordato süreci, çalışanlar arasında endişe ve belirsizliğe neden oldu. Şirketin iflası halinde işsiz kalacak personel sayısının artacağı ve bu durumun bölge ekonomisine ve istihdama olumsuz yansıyacağı öngörülüyor.

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