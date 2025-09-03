45 yıllık çınarı yazı tahtasına çevirdiler: Çuvalla koruma altına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 45 yıllık olduğu değerlendirilen çınarın gövdesi ve dalları bıçakla kazınarak yazı tahtasına çevrildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 45 yıllık olduğu değerlendirilen çınarın gövdesi ve dalları bıçakla kazınarak yazı tahtasına çevrildi. Vatandaşlar ise ağacı korumak için gövdesini çuvallarla sardı.

İlçe sınırlarında Kızlarsekisi yolu üzerindeki Çatalçeşme mevkiinde bulunan çınar ağacı, hafta sonları yayla ve piknik alanlarına giden mahalle sakinlerinin dinlenip serinlediği nokta olarak dikkat çekiyor.

2-002.jpg

Ancak bölgeye gelen bazı kişiler, orada bulunan yaklaşık 45 yıllık asırlık çınarın gövdesi ve dallarına kesici aletlerle isim gibi çeşitli yazılar yazması tepki çekiyor. Duyarlı vatandaşlar, tekrar ağaca yazı yazılmaması için gövdesini çuvallarla sardı.

3.jpg

Çınarın gölgesinde ürün satan Hanife Şahin, "Domates, incir gibi köy ürünlerini burada satıyorum. Ağaca zarar vermesinler diye etrafını sardık" dedi.

4.jpg

Tatlı satışı yapan Orhan Özdemir ise "Gölgesinde oturup serinliyorlar, sonra bıçakla isim kazıyorlar. Yaklaşık 45 yıllık bu ağacı korumak zorundayız. Korunmazsa gölgesinde oturamayız" diye konuştu.

