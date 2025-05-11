45 yıllık cinayette seri katil şüphesi: Dosya tozlu raflardan iniyor

ABD’de 45 yıl önce işlenen bir cinayetin dosyası tozlu raflardan indi. Polis ekipleri Oregon’da 1980 yılında öldürülen bir kişinin kimliğini adli soy ağacı yöntemi ile ancak geçen ay tespit edebildi. Yapılan araştırma ile cinayet kurbanının kimliğinin Larry Eugene Parks olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri yaptığı açıklamada cinayet kurbanının tespit edilmesi ile soruşturmanın yeniden başladığını vurguladı. Öte yandan polis ekiplerin kimliğin tespit edilene kadar Parks’ın nasıl kaybolduğu konusunda bilgilerinin olmadığını belirtti.

Parks'ı başka bir olası kurban olarak tanımlamak için, kanından alınan bir örnek kullanılarak bir genetik profil oluşturuldu ve bu da araştırmacıların olası aile üyelerini bulup onlarla iletişime geçmesine yardımcı oldu.

Aile üyelerinin verdiği DNA örneğinin eşleşmesi ile Parks’ın kimliği belli oldu. Parks bir Vietnam gazisiydi ve ölümünden bir yıl önce ailesiyle iletişimini kaybetmişti.

ÜNLÜ SERİ KATİL BAŞ ŞÜPHELİ OLDU

Polis ekipleri 45 yıl önce işlenen cinayetin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışırken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Nasıl işlendiği belirsizliğini koruyan cinayeti baş şüphelisi olarak ünlü bir seri katil görülüyor. Cinayetin baş şüphelisi olarak görülen Randy Craft, Orange Country ve Kaliforniya’da 10 yıl boyunca 16 erkeği vahşice öldürme suçundan hüküm giymişti. Craft ayrıca farklı bölgelerde işlenen 60’tan fazla cinayetin de şüphelisi olarak görülüyor.

Polis ekipleri Parks’ın kimliğinin tespit edilmesi ile birlikte soruşturmaya yeniden başladı. Parks’ın bir seri katil kurbanı olup olmadığı yapılacak soruşturma ile netlik kazanacak.