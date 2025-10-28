Türkiye'nin önde gelen yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak konkordato ilan etti. Firma Bursa'da 45 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin önde gelen yatak üreticilerinden olan ve fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’de bir ilke imza atan Mavi Ay Yatak, konkordato ilan etti. 1980 yılından beri üretim yapan şirket için mahkeme geçici mühlet verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak’ın da aralarında bulunduğu Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Bu sürede firma, alacaklılarıyla uzlaşarak mali durumunu düzeltmeye çalışacak. Sürecin olumlu sonuçlanmaması halinde şirketin iflas sürecine girmesi gündeme gelebilecek. Karara göre şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri ikinci bir karara kadar yasaklandı. Ayrıca mahkemenin izni olmadan rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi, taşınmazların devredilmesi yasak kapsamına alındı. İcra ve iflas işlemleri de geçici olarak durduruldu.

24 Ekim 2025’ten itibaren şirket aleyhine hiçbir yeni takip başlatılamayacak. Bu süreçte görev yapmak üzere mali konularda uzman bir konkordato komiseri atandı.

FERMUARLI YATAK KILIFI ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’NİN İLK ÜRETİCİSİYDİ

Fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye'de ilk üretici olan şirket, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “ilk 40 ihracatçı firma” arasında gösterilmiş ve ödül almıştı. KOBİ ve Girişimcilik Ödülü’nü de alan şirket Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor.