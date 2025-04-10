450 milyonluk sır! Sanat dünyasının en büyük bilmecesi

Christie’s müzayede evinde tam 450,3 milyon dolara satılarak tarihin en pahalı sanat eseri unvanını kazanan “Salvator Mundi”, o günden beri gizemini korudu. Leonardo da Vinci’nin elinden çıktığı iddia edilen bu tablo, hem fiyatıyla hem de tartışmalı geçmişiyle dünya çapında yankı uyandırdı. Ancak satışın ardından tablo adeta buharlaştı; nerede olduğu, kimin elinde bulunduğu ya da sergilenip sergilenmediği konusunda net bir bilgi yok.

Sanat dünyası, bu esrarengiz kayboluşu konuşurken, tablonun öyküsü bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle daha da karmaşık bir hal aldı.

BİR KEŞFİN ÇARPICI YÜKSELİŞİ

“Salvator Mundi”nin hikayesi, adeta bir define avcısının rüyası gibi başladı. New Orleans’ta bir müzayedede yalnızca 1.175 dolara satın alınan bu eser, o dönemde Leonardo’nun kayıp bir tablosu olabileceği şüphesiyle dikkat çekmemişti. Daha sonra New Yorklu sanat tarihçisi Robert Simon ve ekibi tarafından restoresi yapılan tablo, Londra’daki National Gallery’de “Leonardo da Vinci eseri” olarak sergilenince değerine değer kattı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman adına alındığı öne sürülen tablo, rekor bir fiyata satıldı. Ancak bu noktadan sonra, “Salvator Mundi”nin izi kayboldu.

BİLİMSEL TARTIŞMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Tablonun Leonardo’ya ait olup olmadığı, yıllardır sanat tarihçileri arasında hararetli bir tartışma konusu. Oxford Üniversitesi’nden sanat tarihçisi Martin Kemp, eserin Leonardo’nun elinden çıktığına inananlardan biri. Kemp, tablonun detaylarındaki ustalık ve kullanılan tekniklerin Leonardo’nun tarzıyla uyumlu olduğunu savunuyor. Ancak herkes aynı fikirde değil.

Madrid’deki Prado Müzesi küratörü Ana Gonzáles Mozo, yayımlanan bir katalogda tablonun “Leonardo tarafından değil, onun atölyesinde veya denetiminde yapılmış olabileceğini” belirtti.

Mozo’ya göre, eserin özgün bir Leonardo prototipi olmayabileceği ihtimali güçlü.

Fransa’daki Louvre Müzesi’nden küratör Vincent Delieuvin ise daha temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Delieuvin, tablonun “ilginç bir eser” olduğunu kabul etse de, Leonardo’nun kişisel kompozisyonlarından biri olmadığını düşündü.

Ortaya çıkan bir belgesel, Louvre’un tabloyu sergilemekten vazgeçtiğini ve Suudi yetkililerin “tamamen Leonardo eseri” olarak sunulması yönündeki baskısına boyun eğmediğini iddia etti. Bu durum, tablonun autentikliği konusundaki şüpheleri daha da derinleştirdi.

NEREDE BU TABLO?

Satışın ardından “Salvator Mundi”nin Abu Dhabi’deki Louvre Müzesi’nde sergileneceği duyurulmuş, ancak 2018’de planlanan açılış iptal edilmişti. O tarihten beri tablonun nerede olduğu bir muamma. Bazı kaynaklar, eserin İsviçre’nin Cenevre kentindeki bir kasada saklandığını öne sürerken, diğerleri Suudi Arabistan’da özel bir koleksiyonda tutulduğunu tahmin etti.

Princeton Üniversitesi’nden Ortadoğu uzmanı Bernard Haykel, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın tabloyu Riyad’da inşa edilecek dev bir müzede “Mona Lisa gibi bir çekim merkezi” haline getirmeyi planladığını belirtti. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı.

POLİSİYE ROMANLARA TAŞ ÇIKARAN BİR HİKAYE

“Salvator Mundi”nin yolculuğu, düşük bir fiyattan başlayan keşif serüveni, restorasyon süreci, rekor kıran satışı ve ardından gelen gizemli kayboluşuyla adeta bir dedektiflik öyküsünü andırıyor.

Sanat tarihçisi Dianne Modestini, tabloyu restore eden isimlerden biri olarak, eserin kaybolmasını “trajik” bulduğunu ifade etti:

“Bu kadar nadir bir başyapıtın sanatseverlerden uzak tutulması büyük bir haksızlık.”

Bilimsel analizler, infrared reflektografi ve boya katmanlarının incelenmesi gibi yöntemlerle tablonun kökeni araştırılmaya devam ediyor. Ancak her yeni bulgu, gizemi çözmekten çok daha fazla soru doğurdu.

Acaba “Salvator Mundi” gerçekten Leonardo’nun elinden mi çıktı, yoksa ustanın atölyesinden bir yetkin kopya mı? Ve en önemlisi, bu tablo şu anda nerede? İşte tüm detaylar...

Sanat dünyası, “Dünyanın Kurtarıcısı” anlamına gelen bu eserin sırrını çözmeyi beklerken, “Salvator Mundi” hem maddi değeri hem de öyküsüyle tarihin en çarpıcı sanat eserlerinden biri olmaya devam ediyor.