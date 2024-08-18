450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bıraktı. Davalık oldu

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bıraktı. Davalık oldu

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 13 dolara (450 TL) yemek yiyen bir adam, garsona 3 bin dolar (100 bin TL) bahşiş bıraktı. Yaşanan olay ise hayal kırıklığı ile sona erdi. Hukuki süreç başladı. İşte detaylar...

Bahşiş kavramı hizmet sektöründe hizmet veren kişilerin gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor ve bu sektörlerde çalışan pek çok kişinin de yüklü bir bahşişe dair hayali mutlaka vardır.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Alfredo's Cafe'de bu hayal gerçek oldu. Müşteri Eric Smith, 13 dolar (yaklaşık 450 TL) tutarında bir öğle yemeği için 3 bin dolarlık (yaklaşık 100 bin TL) yüklü miktarda bir bahşiş bıraktı.

Kafe yönetimi bu rakamı görünce şaşkına döndü ve Smith'in bu yüklü bahşişi yanlışlıkla verip vermediğini kontrol etti.

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Bahşişi alan Mariana Lambert ise bahşişi aldığı gün basın mensuplarına konuştu. Lambert, “Bu benim için çok anlamlıydı, çünkü gerçekten kalbime dokundu. Buna hala inanamıyorum. Hâlâ şoktayım...” ifadelerini kullandı.

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ÇEKİN ÜZERİNDEKİ GARİP NOT

Kafede çalışan Matt Martini, olayın ardından yüksek bahşiş bırakan adamla yüzleşti ve kendisinden kimliğini göstermesini istedi.

Yüklü bahşiş bırakan Smith'in, çekin üzerine garip bir not bıraktığı görüldü.

Notta, (Tips for Jesus) yani, “İsa için bahşiş” yazılıydı.

Yaşanan olayın sosyal medyadaki bir akımın parçası olduğu anlaşıldı ve Smith de bu akıma dahil olmuştu.

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ÜÇ AY SONRA...

Başlangıçta bırakılan bahşiş iyilik olarak düşünülmüştü. Fakat müşterinin 3 ay sonra bahşişe itiraz eden bir mektup kaleme almasıyla kısa süre içerisinde olay tehditkâr bir havaya büründü.

Özetlemek gerekirse Smith, verdiği yüksek tutardaki bahşişi geri istiyordu.

Fakat Kafe yönetimi, verilen bahşişi garson Lambert'e çoktan verdiği için Smith'e parayı kendi cebinden ödemek zorunda kaldı.

Smith ile Facebook üzerinden iletişim kurmaya çalıştılar, fakat yanıt alamayınca hukuk süreç başladı.

Kafe sahibi durumu şöyle anlattı,

“Ne yazık ki sulh ceza mahkemesi aracılığıyla dava açmak zorunda kaldık çünkü paramızı almak istiyorduk. O ise bize ödeme yapmayacağını ve kendisini dava etmemizi söyledi."

Öte yandan, Smith'e parası verilmiş olsa da ödenen miktarın, anlaşmazlık çözülene kadar anlaşmazlık tarafına verilen 'geçici ödeme' olduğu ve dava sonuca varınca paranın kazanan tarafa iade edileceği ifade edildi.

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