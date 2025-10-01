455 kişi açılıktan öldü

Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in yoğun bombardımanı ve yardım girişlerinin engellenmesiyle tarihin en ağır insani krizlerinden birini yaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte biri çocuk 2 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece, yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısı, 151’i çocuk olmak üzere 455’e yükseldi.

Birleşmiş Milletler’in 22 Ağustos 2025’te Gazze’de kıtlık ilanından bu yana 36’sı çocuk 177 kişi hayatını kaybetti. Bölgede gıda, temiz su ve tıbbi malzeme eksikliği had safhada. Çocuklar ve yaşlılar, yetersiz beslenmenin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Uluslararası toplumun yardım çabaları, İsrail’in uyguladığı sıkı abluka nedeniyle yetersiz kalıyor.

BM ve insani yardım kuruluşları, acil müdahale ve kalıcı çözümler için çağrılarını sürdürüyor. Gazze’deki sağlık sistemi çökme noktasında, hastaneler temel ihtiyaçları karşılayamıyor. Kriz, her geçen gün daha fazla can alıyor.