Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, Amerikan futbolu efsanesi Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Çiftin geçen aylarda bebekleri dünyaya gelmiş, mutluluklarını gözlerden uzak sürdürmüşlerdi. Bündchen, son sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Uzun yıllar podyumları sallayan Bündchen ile Brady, 2009’da evlenmiş, Benjamin (13) ve Vivian Lake (10) adında iki çocukları olmuştu.

Ünlü çift, ilişkilerinde soğukluk yaşandığına dair çıkan söylentilerin ardından Ekim 2022’de boşanmalarını açıklamıştı.

'BAZEN EN GÜZEL ANLAR PAYLAŞILMAZ'

Bündchen ve Valente’nin geçen yıl bebek bekledikleri duyulmuştu. Çiftin Şubat ayında bebekleri doğmuştu.

Ünlü model, bebeği doğduktan aylar sonra bir paylaşım yapmış ve 'Burada sessizdim ama hayatı yaşamakla çok meşguldüm.. Bazen en güzel anlar paylaşılmaz - sadece yaşanır. Son zamanlarda daha yavaş ritimleri, gerçek bağlantıları, derslerdeki güzelliği benimsiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Bir süredir bebeğini büyütmekle meşgul olan Bündchen, şimdi iş hayatına geri döndü. Sosyal medya hesabından çekim görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

22.9 milyon takipçisi olan modelin son pozlarına 134 binden fazla beğeni ve 2300’ün üzerinde yorum yağdı.

GİSELE BÜNDCHEN KİMDİR?

Gisele Bündchen, 20 Temmuz 1980 tarihinde Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde, Horizontina adlı küçük bir kasabada doğmuş dünyaca ünlü süpermodeldir.

Altı kız kardeşin beşincisi olan Gisele, Alman kökenli bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. 14 yaşında São Paulo’da bir alışveriş merkezinde keşfedildi ve Elite Model Management’ın düzenlediği yarışmada ikinci olduktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı.

1990’ların sonunda “heroin chic” akımına karşı sağlıklı, bronz tenli, atletik ve doğal güzelliğiyle “Brezilya bombası” tarzını yeniden moda yaptı. 1999’da Vogue dergisinin “Milenyumun Modeli” kapağıyla patlama yaptı ve 2000’li yılların en çok kazanan, en etkili süpermodeli haline geldi.

Victoria’s Secret’ın efsanevi “meleklerinden” biriydi (2000-2007), aynı dönemde Chanel, Versace, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Valentino gibi markaların yüzü oldu.

Bir ara yıllık kazancı 45-50 milyon doları bulan tek modeldi.2009’da Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile evlendi; Benjamin (d. 2009) ve Vivian Lake (d. 2012) adında iki çocukları oldu. Çift 2022’de boşandı.

Çevre aktivisti kimliğiyle de tanınır; Amazon yağmur ormanlarını koruma projelerine milyonlarca dolar bağışladı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı İyi Niyet Elçisi seçildi.

Kendi iç çamaşırı markası Gisele Bündchen Intimates’i yıllarca yönetti, kitap yazdı (Lessons: My Path to a Meaningful Life), yoga ve meditasyon eğitmenliği yapıyor.

Şu anda jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile birlikte yaşıyor ve 2025 Şubat’ında dünyaya gelen üçüncü çocuğunun annesi.

Hâlen 22 milyondan fazla takipçisiyle sosyal medyanın en etkili isimlerinden biri.