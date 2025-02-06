46 senedir arıyordu Müge Anlı 10 dakikada buldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
46 senedir arıyordu Müge Anlı 10 dakikada buldu

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında büyük bir buluşma yaşandı. 46 yıl kızını bulamayan bir kişi Müge Anlı'da on dakikada kızına kavuştu.

Bir ekran klasiği haline gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ilginç bir buluşma anı yaşandı. Müge Anlı'ya katılan Hüseyin isimli bir kişi 46 yıl önce yolları ayrılan kızını aradığını anlattı. Müge Anlı'da yaşananları anlatan ve kızının sadece bir tane fotoğrafı ile kızının izini arayan kişi on dakika içinde kızına kavuştu.

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Damadının telefon ile programa katılması ile kızı ile konuşan baba ertesi gün stüdyoda kızı ile buluşma yaşadı.

1979 yılından beri görmediği kızını bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Hüseyin Bey hasreti 46 yıl sonra son bulmuş oldu. Ekran başındakileri duygulandıran kavuşmada baba ile kız duygulanırken damatı ve torunu da yine yayına katıldı. Çocuk sahibi olduğu ve yıllardır görmediği kadına da seslenen Hüseyin Bey, çocuğunun annesi ile irtibat kuramadı.

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