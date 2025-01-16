46 suç kaydı bulunan zanlı kilerde yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
46 suç kaydı bulunan zanlı kilerde yakalandı

Osmaniye'de birden fazla ikamet, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarından aranan şüpheli, saklandığı evin kilerinde yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından birden fazla ikamet, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler, 777 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası incelemesi sonucunda, çeşitli suçlardan toplam 46 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Sezer G.'yi yakalamak için operasyon düzenledi.

Saklandığı eve yapılan operasyonda Sezer G. evin kilerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
İlkan Karaman'ın ölümüne neden olmuştu! Yeni karar çıktı
İlkan Karaman'ın ölümüne neden olmuştu! Yeni karar çıktı
Ümit Özdağ açılım tiyatrosundaki esas oğlanı açıkladı! Senaryosunu Bahçeli'nin yazdığı...
Ümit Özdağ açılım tiyatrosundaki esas oğlanı açıkladı! Senaryosunu Bahçeli'nin yazdığı...
Hokey milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda
Hokey milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda
Akademi Giriş Sınavının detayları açıklandı. MEB duyurdu
Akademi Giriş Sınavının detayları açıklandı
8 yıl boyunca intikam planı yaptı, 3 saniyeyle yakayı ele verdi
8 yıl boyunca intikam planı yaptı, 3 saniyeyle yakayı ele verdi