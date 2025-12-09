Kırklareli’nde yaşayan 59 yaşındaki Recep Bilicioğlu, tam 46 yıl boyunca günde 2 paket sigara içti. Öksürük şikayetiyle gittiği aile hekimi Dilek Civelek’in yönlendirmesiyle Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurdu.

Burada Doktor Sermin Günay’ın uyguladığı ilaçlı tedaviyle kısa sürede sigarayı tamamen bıraktı.Yaklaşık 1 yıldır tek bir sigara bile içmeyen Bilicioğlu, artık rahat nefes alıyor, yemeklerin tadını alıyor, torununa kokusuz sarılıyor ve halı sahada gençleri geride bırakıyor.

Recep Bilicioğlu duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an hayatım çok güzel. Uyku düzenim oldu, merdiven çıkışlarım, yürümem düzenli hale geldi. Halı sahaya maç yapmaya gidiyorum, gençlerden daha iyi koşuyorum. Eskiden sigara içerken, sigara içmeyen arkadaşlarım, 'şunu içme bize dokunuyor' diyorlardı, ben onlara kızıyordum ama ne kadar haklı olduklarını şimdi gördüm."

Torununun da teşvikiyle sigarayı bırakan Bilicioğlu, “Artık sigara kokusu bile midemi bulandırıyor. Keşke 46 yıl önce bıraksaymışım” diyerek herkese seslendi: Sigaradan uzak durun!

