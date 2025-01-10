47. İstanbul Maratonu için avantajlı kayıt dönemi başladı

Kaynak: ANKA
47. İstanbul Maratonu için avantajlı kayıt dönemi başladı

“Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton” unvanına sahip 47. İstanbul Maratonu’nda avantajlı kayıt dönemi başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen dünyadaki 25 Gold Label yarıştan biri olan İstanbul Maratonu, bu yıl 2 Kasım Pazar günü koşulacak. 42 ve 15,5K’ya katılacak koşucular, avantajlı dönem olarak belirlenen 31 Ocak’a kadar kayıt yaptırdıklarında 490 TL ödeyecek. Kayıt ücretleri, 1 Şubat-31 Mayıs arasında 630, 1 Haziran-31 Temmuz arasında 790 ve 1 Ağustos-14 Ekim arasında ise 895 TL olacak. Her sene renkli görüntülere sahne olan Halk Koşusu ise yine ücretsiz olacak.

ROTA BELLİ OLDU

İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası girişinden start alacak. Elit atletlerin de katıldığı 42K, Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak. Köprüden start alacak 15,5K koşusu Yenikapı’da bitecek. Öte yandan sivil toplum kuruluşlarına bağış toplamak için organize edilen Kurumsal Koşu ile Halk Koşusu ise Dolmabahçe’de tamamlanacak.

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