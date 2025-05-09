47 yaşındaki adama bizon saldırdı

Yellowstone Ulusal Parkı’nda bir adam, bir bizona fazla yaklaşması sonucu saldırıya uğradı. 4 Mayıs Pazar günü gerçekleşen olay, parkın Lake Village bölgesinde meydana geldi. Florida’nın Cape Coral kentinden gelen 47 yaşındaki adam, saat 15.15 civarında bizon tarafından boynuzlandı. Park yetkilileri, adamın yalnızca hafif şekilde yaralandığını ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildiğini açıkladı.

Lake Village, parkta konaklama ve yemek hizmetlerinin bulunduğu popüler bir bölge. Aynı zamanda bizonların yoğun olarak bulunduğu alanlardan biri. Ulusal Park Servisi, saldırıya ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

2025 yılında kayıtlara geçen ilk bizon saldırısı olan bu olaydan önce, 2024 yılında iki benzer vaka yaşanmıştı. İlki, Nisan ayında bir adamın bir bizona tekme atmasının ardından meydana gelmiş, saldırıya uğrayan kişi dört ayrı suçlamayla tutuklanmıştı. Haziran 2024’te ise 83 yaşındaki bir kadın Yellowstone Gölü yakınında ağır yaralanmıştı.

Bizonlar, Yellowstone’da en fazla yaralanmaya neden olan vahşi hayvanlar arasında yer alıyor. Park yetkilileri, bu hayvanların tehdit hissettiklerinde alanlarını koruma eğiliminde olduğunu ve insanların üç katı hızla koşabildiklerini belirtiyor. Ayrıca, yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaki Amerikan bizonlarının, altı fit yüksekliğe ulaşabildiği, güçlü yüzücüler olduğu ve yüksek çitleri aşabildiği bildiriliyor.