47 yaşındaki Voyager 1 yeniden aktif hâle geldi

NASA’nın en eski derin uzay misyonu olan Voyager 1, 47 yaşında, hala aktif bir şekilde bilimsel araştırmalarına devam ediyor. 1970’lerde inşa edilen bu uzay aracı, 15,4 milyar mil uzaklıkta, güneşin etkisinin dışındaki yıldızlararası alanda görev yapıyor. Ancak, bu uzun yolculukta bazı teknik zorluklarla karşılaştı.

Bu yılın başlarında, Voyager 1’in iletişim sisteminde büyük bir arıza meydana gelmişti. İletişim sağlayan telemetri modül ünitesi, uçuş verileri sistemiyle bağlantıyı kesmişti. Bu sorun, NASA mühendislerinin geliştirdiği bir çözümle Nisan ayında giderildi. Arızalı çip parçası işlevsel bilgisayar sistemine entegre edilerek iletişim tekrar sağlandı. Haziran ayında ise, Voyager 1'in bilimsel cihazları yeniden çalıştırılarak gözlemlerine devam edebildi.

Ancak, bu sorunlar bitmedi. Ekim ayında, Voyager 1, hiç beklenmedik bir şekilde bir radyo vericisini kapattı. Bunun nedeni, uzay aracının bir hata algılaması sonucu otomatik olarak devre dışı bırakmasıydı. Bu durum, X-band radyo vericisinin düzgün çalışmamasına yol açtı ve uzay aracı yalnızca daha zayıf bir iletim sistemi olan S-band ile iletişim kurabildi. S-band sinyalinin Dünya’dan alınabilir olup olmadığı belirsizdi, ancak mühendisler sinyali bulmayı başardı.

Daha sonra mühendisler, X-band vericisini tekrar çalıştırmak için sorunun kaynağını araştırdılar. Sonunda, bu arızanın nedeninin soğutma radyatörünün açılması olduğu belirlendi. Voyager 1, oldukça düşük bir enerjiyle çalıştığı için, her yıl yaklaşık 4 watt enerji kaybı yaşıyor. Uzay aracı, 10 orijinal bilimsel cihazından şu anda sadece dört tanesini kullanabiliyor.

Mühendisler, X-band vericisini bu ay başında yeniden aktive ettiler ve Voyager 1, geçen haftadan itibaren verilerini toplamaya başladı. Sistemleri yeniden senkronize etme işlemi tamamlandığında, Voyager 1 tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek.

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