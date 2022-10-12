47'nci İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri açıklandı

04 Kasım 2022 Cuma günü saat 20.00'de "Kadıköy Büyük Kulüp Derneği" sponsorluğunda Kadıköy Büyük Kulüp Derneği Balo Salonu'nda yapılacak törenle son üç yıla ait toplam 24 ödül sahiplerini bulacak.

Gazeteci, Yazar ve Eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını sürdürdüğü, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Seda Demirel ve Ahmet Duman'dan oluşan "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu" 2021-2022 dönemini değerlendirdi.

Bu yılın ödüllerine ek olarak, geride bıraktığımız iki yıllık küresel salgın süresince de özveriyle sanatın, sanatsal ürünlerin topluma ulaşması için çabalayan sanatçı, kurum ve kuruluşlar değerlendirilmeye devam edilmişti. Küresel salgın yasakları ve sakıncaları nedeniyle medya ve online basın medya aracılığıyla ödüller açıklanmış ama canlı ödül teslim töreni gerçekleştirilememişti.

Bu yıl "Kadıköy Büyük Kulüp Derneği" bünyesinde gerçekleştirilecek ödül töreninde bu yılın ödüllerinin yanı sıra geçmiş iki döneme ait ödüller de sahiplerine ulaştırılacak.

Geçmiş iki dönemin ödül listesinde olan kurum ve sanatçılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Nedim Saban (Tiyatrokare), Dilek Türker (Tiyatro Ayna), Tamer Levent ('Sanata Evet' Platformu), Füsun Demirel (Tiyatro 11), Reha Özcan, Remzi Buharalı, Okday Korunan, Serpil Göral, Ümit Baykurtalp Tiyatrosu ve "Begonviller Yaza Açar mı?" adlı yapıt belirlenip ilan edilmişti.

2021-2022 Tiyatro Döneminin Ödül Sahipleri:

İsmet Küntay Onur Ödülü:

26. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ

İsmet Küntay Tiyatro Özel Ödülü:

Metin Belgin

Hayati Asılyazıcı Tiyatro Özel Ödülü:

Betül Arım

Nadide Küntay Emek Ödülü:

Suna Keskin

Yılın En Başarılı Oyun Yazarı Ödülü:

Arzu Bingöl'ün yönettiği, "Kumbara Görsel Sanatlar" yapımı "Che'nin Vedası" adlı oyun nedeniyle Vural Bingöl'e,

Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu" yapımı, 'Buzlar Çözülmeden', 'Vahşet Tanrısı', 'Aslolan Hayattır' ve 'Sırça Biblolar' adlı oyunlardaki başarılı sahnelemeleriyle Murat Atak'a,

Yılın En Başarılı Yapımı Ödülü:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen, Zülfü Livaneli şarkıları, Mehmet Balkan rejisi ve koreografisi ile sahneye taşınan, 'Ben Nazım' müzikaline,

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü:

Irmak Bahçeci ve Yıldırım Fikret Urağ'ın yazdığı, Yıldırım Fikret Urağ'ın yönettiği, Pafta Tiyatro yapımı "Camille 'Düşünce' "adlı oyundaki başarılı oyunuyla Ebru Unurtan Urağ'a,

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü:

Cengiz Toraman'ın yazdığı ve yönettiği, "İstanbul Büyük Şehir BelediyeTiyatroları" yapımı "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyundaki başarılı oyunuyla Levent Üzümcü'ye,

Yılın En Başarılı Çocuk Oyunu Ödülü:

Anthony Browne'nin yazdığı, Rachel Barnett'ın uyarladığı, Mehmet Ergen'in çevirdiği ve Roman Stefanski'nin yönettiği, Akbank Sanat ve Zorlu PSM işbirliğiyle, Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun 50. yılı için tiyatro sahnelerine kazandırılan "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" adlı müzikale verilmesi oy birliğiyle karar verilmiştir.