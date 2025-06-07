48 milyon doları cebe koyup veda etti

Avustralyalı rap sanatçısı Iggy Azalea, 2023 yılında katıldığı OnlyFans’tan elde ettiği gelirle dikkat çekti. 2024’te açıklanan verilere göre Azalea, yetişkin içerik platformunun en çok kazanan ismi oldu. Oyuncak şirketi LELO’nun verilerine göre, yıldız ismin platformdan toplam kazancı 48 milyon doları bulurken, aylık ortalama geliri 9.2 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ünlü sanatçı, daha önce bu tarz içeriklerden uzak duracağını ifade etmişti. 2021’de X platformunda yaptığı paylaşımda “OnlyFans insanların kendilerini güçlü hissettiği bir yer olabilir ama ben asla katılmam” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu söyleminden iki yıl sonra Ocak 2023’te platforma katıldığını duyurdu.

Azalea, Variety’ye verdiği röportajda OnlyFans’ı “kendi yaratıcılığımı özgürce yansıtabileceğim bir yer” olarak tanımladı ve projeleri için mükemmel bir ortam sunduğunu belirtti. Platform üzerinden hayranlarına yeni müzikler sunduğunu, herhangi bir plak şirketine bağlı olmadan içerik paylaşabildiğini vurguladı.

OnlyFans’ta Iggy Azalea dışında pek çok ünlü isim de yüksek gelir elde etti. Cardi B, yıllık 45 milyon dolar kazanırken, Amber Rose 26 milyon dolar, Tyga ise 20 milyon dolarlık gelirle dikkat çekti. YouTuber Tana Mongeau’nun da aylık 3 milyon dolar kazandığı ifade edildi.

Bhad Bhabie ise platformda geçirdiği dört yılda 75 milyon dolarlık bir gelir elde ettiğini iddia etti.

Azalea, 2024 yılında sosyal medya hesabından “Herkese merhaba! Buradaki sohbetleri çok sevdim ama artık bu sayfa aracılığıyla zaman bulamıyorum. Beni Telegram’dan takip edebilirsiniz” diyerek platformdan ayrıldığını duyurdu.