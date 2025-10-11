48 saat yoğun bakımda kalmıştı! Ufuk Özkan sahnelere geri döndü

Tedavisinin ardından taburcu edilen Özkan sağlık durumu hakında şu açıklamayı yapmıştı;

"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."