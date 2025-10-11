Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2025 Cumartesi
Anasayfa Magazin 48 saat yoğun bakımda kalmıştı! Ufuk Özkan sahnelere geri döndü

48 saat yoğun bakımda kalmıştı! Ufuk Özkan sahnelere geri döndü

Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi görüyor. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu 48 saat yoğun bakımda kalmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ünlü oyuncu sahnelere geri döndü. İşte Ufuk Özkan’ın son hali…

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
48 saat yoğun bakımda kalmıştı! Ufuk Özkan sahnelere geri döndü - Resim: 1

Bir dönemin sevilen dizisi Geniş Aile’de Cevahir karakterine hayat veren Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi görüyor. Geçtiğimiz günlerde fenalaşan ünlü oyuncu apar topar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

48 saat yoğun bakımda kalmıştı! Ufuk Özkan sahnelere geri döndü - Resim: 2

Tedavisinin ardından taburcu edilen Özkan sağlık durumu hakında şu açıklamayı yapmıştı;

"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."

48 saat yoğun bakımda kalmıştı! Ufuk Özkan sahnelere geri döndü - Resim: 3

GÜNLER SONRA İLK FOTOĞRAF

48 saatlik yoğun bakımın ardından Ufuk Özkan üç sezondur yer aldığı tiyatro oyununa geri döndü. Seyirci karşısına çıkan Özkan, oyun sonrası rol arkadaşlarıyla çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

48 saat yoğun bakımda kalmıştı! Ufuk Özkan sahnelere geri döndü - Resim: 4

KARACİĞER YETMEZLİĞİ İLE MÜCADELE EDİYOR

11 Nisan 1975'te Almanya'da dünyaya gelen Ufuk Özkan, 12 yaşındayken ailesi ile Türkiye’ye geldi. Öğretimini Samsun’da tamamlayan Özkan, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

48 saat yoğun bakımda kalmıştı! Ufuk Özkan sahnelere geri döndü - Resim: 5

Ufuk Özkan, "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle yıldızını parlatarak şöhreti yakalamış oldu. 2005 yılında ise Nazan Güneş ile evlenen Özkan’ın bu evliliğinden bir oğlu dünyaya geldi. İkili adını Eren koydu. Bu birliktelik 2022 yılında sona erdi.

48 saat yoğun bakımda kalmıştı! Ufuk Özkan sahnelere geri döndü - Resim: 6

Birkaç yıl önce de karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, şimdilerde organ nakli beliyor.

