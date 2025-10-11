Bir dönemin sevilen dizisi Geniş Aile’de Cevahir karakterine hayat veren Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi görüyor. Geçtiğimiz günlerde fenalaşan ünlü oyuncu apar topar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
48 saat yoğun bakımda kalmıştı! Ufuk Özkan sahnelere geri döndü
Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi görüyor. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu 48 saat yoğun bakımda kalmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ünlü oyuncu sahnelere geri döndü. İşte Ufuk Özkan’ın son hali…
Tedavisinin ardından taburcu edilen Özkan sağlık durumu hakında şu açıklamayı yapmıştı;
"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."
GÜNLER SONRA İLK FOTOĞRAF
48 saatlik yoğun bakımın ardından Ufuk Özkan üç sezondur yer aldığı tiyatro oyununa geri döndü. Seyirci karşısına çıkan Özkan, oyun sonrası rol arkadaşlarıyla çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
KARACİĞER YETMEZLİĞİ İLE MÜCADELE EDİYOR
11 Nisan 1975'te Almanya'da dünyaya gelen Ufuk Özkan, 12 yaşındayken ailesi ile Türkiye’ye geldi. Öğretimini Samsun’da tamamlayan Özkan, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Ufuk Özkan, "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle yıldızını parlatarak şöhreti yakalamış oldu. 2005 yılında ise Nazan Güneş ile evlenen Özkan’ın bu evliliğinden bir oğlu dünyaya geldi. İkili adını Eren koydu. Bu birliktelik 2022 yılında sona erdi.
Birkaç yıl önce de karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, şimdilerde organ nakli beliyor.