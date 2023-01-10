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48'lik golcü Lyon maçını bekliyor

48 yaşındaki Cezayirli golcü Nassim Akrour, Fransız devi Lyon'a karşı oynayacağı maçı bekliyor.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 15:02
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48 yaşındaki golcü Nassim Akrour Lyon maçını bekliyor

48'lik golcü Lyon maçını bekliyor
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Fransa Kupası'nda Metz'i 2-1 yenerek son 32 turuna yükselen Lyon'u bir sonraki turda neredeyse yarım çınarlık bir golcü bekliyor.

Lyon, Fransa 5. küme takımlarından Chambery ile eşleşti. Chambery'nin 48 yaşındaki deneyimli golcüsü takımın en dikkat çeken ismi.
Bir önceki turda Aubagne karşısında asist yapan 48 yaşındaki Cezayirli oyuncu Nassim Akrour, bir sonraki turda Lyon'a rakip olacak.

Chambery - Lyon mücadelesi 21 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

NASSIM AKROUR KİMDİR?
1974 doğumlu Nassim Akrour, kariyerinin büyük bölümünü doğup büyüdüğü Fransa'da geçirdi.

90'lı yılların ortasından bu yana profesyonel futbol oynayan Akrour kariyeri boyunca Troyes, Grenoble, Le Havre ve Istres gibi Fransız takımlarında top koştururken bir dönem İngiltere'de Sutton United ve Woking formaları da giydi.

Geçmişte Grenoble ve Troyes formalarıyla Ligue 1'de de oynayan Cezayirli, Fransa'nın en üst liginde çıktığı 88 maçta 14 gol kaydetti.

İki senedir Chambery forması giyen Akrour, kariyeri boyunca Cezayir Milli Takımı formasını da 17 kez giydi ve ülkesi adına 6 gol kaydetti.

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