48 yıllık dünya devi şirket iflas etti. Türkiye'de de 16 mağazası var

Ünlü kozmetik markası The Body Shop, son yıllarda büyük finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı. 1976 yılında İngiltere’nin Brighton şehrinde Anita Roddick tarafından kurulan şirket, yıllar içinde sürdürülebilir ürünleriyle global bir üne kavuşmuştu. Ancak son dönemdeki finansal sıkıntılar, markanın bir dizi iflas başvurusuna yol açtı.

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de iflas başvurusu yapan The Body Shop, Hollanda'da da benzer bir durumda. Hollanda’daki mahkeme, markanın iflasını ilan etti. Mağazalar hala açık olsa da, bazı hizmetler askıya alındı ve e-ticaret sitesi uzun süre güncellenmediği için kapalı kaldı.

1 EURO'YA SATILDI

Hollanda’daki durumu, sadece ülkeye özgü bir sorun olarak görmek yanıltıcı olur. Zira bu durum, daha geniş bir sektörel krizin parçası olarak değerlendirilmeli.

2006 yılında L’Oréal’e 652 milyon sterline satılan The Body Shop, 2017’de Brezilya merkezli Natura Cosmeticos şirketine 1 milyar Euro’ya devredildi. Ancak şirket, 2023 yılı itibarıyla, Alman yatırım fonu Aurelius’a 1 Euro’ya satılarak bir başka önemli dönüm noktasına geldi. Bu süreç, markanın kötüye giden finansal durumunun bir yansımasıydı.

Pandemi sonrası tüketici alışkanlıklarındaki değişiklikler ve ekonomik zorluklar, The Body Shop'un iflasına zemin hazırladı. Artan rekabet ve ekonomik belirsizlikler, şirketin mali durumunu giderek daha zor hale getirdi. Sektör, The Body Shop’un iflasını sadece bu markayla sınırlı görmemeli. Benzer şekilde büyük perakende markalarının da iflas başvuruları, daha geniş bir ekonomik sıkıntıyı işaret ediyor.

TÜRKİYE'DE 16 MAĞAZASI VAR

Türkiye'de de 16 mağazası bulunan The Body Shop, son gelişmeler ışığında zor bir dönem geçiriyor. Türkiye’de mağazaların kapanıp kapanmayacağı ise henüz belirsiz. Ancak globalde yaşanan iflas süreçleri, bu markanın Türkiye pazarındaki geleceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

The Body Shop'un Hollanda’daki iflası, sektördeki daha büyük zorlukların habercisi. Benzer şekilde BCC, Big Bazar ve Game Mania gibi markaların iflasları, ekonomik durgunluğun etkilerini gözler önüne seriyor. Mağaza kapanışlarının artması ve sektördeki daralmalar, önümüzdeki dönemde daha fazla perakende zincirinin sıkıntıya gireceğini gösteriyor.