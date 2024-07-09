480 milyon yıllık kehanet ortaya çıktı. Duyan korkudan tir tir titreyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
480 milyon yıllık kehanet ortaya çıktı. Duyan korkudan tir tir titreyecek

Milyon yıllık kehanet yıllar sonra ortaya çıkarıldı.

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