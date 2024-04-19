484 yıllık gelenek bu yılda yapılacak

Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ve birçok önemli isim katıldı. Vali Enver Ünlü, festivalin 4 yıl aradan sonra düzenlenmesinin heyecanını paylaşarak, "Bu gün, Manisa'da birlik, ümit ve barışı sembolize eden, insanlar arasında sevgi, saygı, ve dayanışma açısından önemli bir gün. Mesir festivali yüzyılları aşarak bu günlere ulaşmıştır. Bu köklü mirasa sahip çıkmak bizim için önemlidir." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, festivalin şehrin her köşesinde kutlanacağını ve karnaval havası yaşanacağını belirterek, "Çocukluğumuzun mesirini size yaşatmak için çok güzel bir program hazırladık. Manisa'nın her köşesinde festivali kutlayacağız." diye konuştu.

Törenin ardından, Merkez Efendi ve Hafsa Sultan'ı canlandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçıları tarafından temsili berat töreni düzenlendi. Vatandaşlara şifalı mesir macunları dağıtıldı ve katılımcılar arasında bu macunları kapmak için bir yarışma gerçekleştirildi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve geçen yıl yaşanan olağanüstü durumlar nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival, 23 Nisan'da başlayacak. Kentin farklı noktalarında yapılacak etkinlikler arasında konserler, sokak sanat etkinlikleri, paneller, "Mesir Fuarı", halk koşusu ve sergiler yer alacak. Festival, 28 Nisan'da tarihi Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden mesir saçımıyla sona erecek.