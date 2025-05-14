49 ilde tefeci operasyonu! 146 kişi kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 49 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:

“Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde, tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine karşı operasyonlar düzenledik. Bu operasyonlarda 146 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sırasında bir sahte altın atölyesi ortaya çıkarıldı. Ayrıca, 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”