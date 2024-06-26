490 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Orman Bölge Müdürlüğü, yangınların ardından hemen yeniden ağaçlandırma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi mevkiinde 4 Haziran günü saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Kuru otların rüzgarla tutuşmasıyla büyüyen yangına, 4 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 80 araç ve 400 personel ile karadan müdahale edildi. 8 saat sonra kontrol altına alınan yangında, 140 futbol sahası büyüklüğünde, 100 hektar alan yandı.

Büyükorhan ilçesinde ise 20 Haziran günü saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Tedbir amaçlı tahliye edilen Bademlik (Veletler) Mahallesi'nde bazı saman ve hayvanlar zarar gördü. Yangına 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 30 arazöz, 21 su tankeri, 13 dozer, 1 ekskavatör, 33 araç, 10 ilk müdahale aracı ve 676 personel ile karadan müdahale edildi. 27 saat sonra kontrol altına alınan yangında, 350 futbol sahası büyüklüğünde, 250 hektar alan yandı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, her iki alanda da yeniden ağaçlandırma çalışmalarına başlandığını açıkladı.